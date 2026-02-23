23 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Homem furta 90 parafusos da linha férrea e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi preso em flagrante furtando cabos e parafusos da linha férrea
Homem foi preso em flagrante furtando cabos e parafusos da linha férrea

Um homem, identificado pelas iniciais W.F.S., foi preso em flagrante sob a acusação de furto de equipamentos ferroviários na região central da cidade de Taubaté. Com ele, foram apreendidos 80 parafusos e um metro de cabo retirados da linha férrea.

A prisão ocorreu na noite de domingo (22), por volta das 19h55, quando agentes de segurança da empresa MRS Logística S.A. realizavam patrulhamento na ferrovia, próximo à rua Dino Bueno. Eles localizaram o suspeito junto aos cabos e fixadores dos trilhos com um trecho de cabo de cobre cortado ao seu lado.

Ocorrência

A Guarda Civil Municipal foi acionada para conduzir o homem à unidade policial. Representantes da concessionária informaram que o sistema de monitoramento eletrônico detectou outros dois cortes de cabos no mesmo dia.

Registros fotográficos de uma dessas ocorrências indicam um indivíduo com características físicas e vestimentas semelhantes às do detido.

Diante dos fatos, ele foi indiciado e perícia técnica do EPC-Taubaté foi requisitada para examinar o local. O caso foi registrado como furto qualificado com base nos riscos que as subtrações oferecem à segurança do transporte ferroviário.

Apreensões

Com o detido, foram encontrados e apreendidos:

Aproximadamente 1 metro de cabo de cobre;

  • Cerca de 80 tirefons (parafusos estruturais de fixação de trilhos);

  • 01 faca;

  • 01 chave de boca.

