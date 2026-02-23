Um homem, identificado pelas iniciais W.F.S., foi preso em flagrante sob a acusação de furto de equipamentos ferroviários na região central da cidade de Taubaté. Com ele, foram apreendidos 80 parafusos e um metro de cabo retirados da linha férrea.
A prisão ocorreu na noite de domingo (22), por volta das 19h55, quando agentes de segurança da empresa MRS Logística S.A. realizavam patrulhamento na ferrovia, próximo à rua Dino Bueno. Eles localizaram o suspeito junto aos cabos e fixadores dos trilhos com um trecho de cabo de cobre cortado ao seu lado.
Ocorrência
A Guarda Civil Municipal foi acionada para conduzir o homem à unidade policial. Representantes da concessionária informaram que o sistema de monitoramento eletrônico detectou outros dois cortes de cabos no mesmo dia.
Registros fotográficos de uma dessas ocorrências indicam um indivíduo com características físicas e vestimentas semelhantes às do detido.
Diante dos fatos, ele foi indiciado e perícia técnica do EPC-Taubaté foi requisitada para examinar o local. O caso foi registrado como furto qualificado com base nos riscos que as subtrações oferecem à segurança do transporte ferroviário.
Apreensões
Com o detido, foram encontrados e apreendidos:
Aproximadamente 1 metro de cabo de cobre;
Cerca de 80 tirefons (parafusos estruturais de fixação de trilhos);
01 faca;
01 chave de boca.