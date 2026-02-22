A Polícia Militar prendeu um homem na tarde deste domingo (22), em Caçapava, após perseguição que começou em Taubaté e seguiu pela rodovia Presidente Dutra. O suspeito dirigia um Volkswagen Fox cinza, que a polícia apontou como carro dublê (clone).

Segundo informações apuradas, o motorista já havia cumprido pena por roubo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Caçapava na tarde deste domingo.