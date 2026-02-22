A Polícia Militar prendeu um homem na tarde deste domingo (22), em Caçapava, após perseguição que começou em Taubaté e seguiu pela rodovia Presidente Dutra. O suspeito dirigia um Volkswagen Fox cinza, que a polícia apontou como carro dublê (clone).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas, o motorista já havia cumprido pena por roubo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Caçapava na tarde deste domingo.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe deu ordem de parada ao condutor ainda em Taubaté, mas ele não obedeceu. Na sequência, a fuga seguiu pela Via Dutra e o motorista entrou no acesso do km 127, já em Caçapava, seguindo em direção ao bairro do Sapê.
Com a informação da rota de fuga, viaturas foram posicionadas para um cerco. A Polícia Militar de Caçapava conseguiu localizar o carro e fazer a abordagem já na direção do Sapê. O homem foi detido e o veículo apreendido para a sequência dos procedimentos legais e verificação dos sinais identificadores.
Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação pública sobre enquadramentos específicos do registro. A Polícia Civil deve analisar a documentação do veículo e os dados do boletim para encaminhar a apuração.