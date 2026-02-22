A Defesa Civil do Estado de São Paulo atua neste domingo (22) em apoio ao município de Natividade da Serra após o registro de deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem a região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um homem de aproximadamente 50 anos está desaparecido após um deslizamento atingir a residência onde morava, na região do km 64 da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra.
Segundo informações preliminares, parte de um barranco cedeu e desabou sobre o imóvel. Até o momento, a vítima não foi localizada.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal atuam no local realizando buscas. A área permanece isolada devido ao risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo segue encharcado em razão das chuvas.
Ao longo da rodovia Oswaldo Cruz, foram registrados cinco deslizamentos de terra. Próximo ao km 67, um dos deslizamentos atingiu um sítio, onde equipes da Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) e do Corpo de Bombeiros atuam na verificação de uma possível vítima sob os escombros.
Após os trabalhos de limpeza e avaliação técnica a rodovia foi liberada para o tráfego, com orientação de atenção redobrada aos motoristas.
Também foi registrado o extravasamento do Rio Paraibuna, que atingiu chalés localizados às margens do rio. As águas já baixaram e retornaram ao leito normal. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.
A Defesa Civil do Estado, em conjunto com técnicos do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais), está a caminho do município para apoiar as equipes locais na avaliação das condições do solo e na análise do risco para novos deslizamentos. O CGE da Defesa Civil estadual segue monitorando as condições meteorológicas da região.