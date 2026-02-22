A Defesa Civil do Estado de São Paulo atua neste domingo (22) em apoio ao município de Natividade da Serra após o registro de deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem a região.

Um homem de aproximadamente 50 anos está desaparecido após um deslizamento atingir a residência onde morava, na região do km 64 da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra.