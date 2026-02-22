22 de fevereiro de 2026
CHUVA NO VALE

URGENTE: Homem desaparece após deslizamento atingir casa no Vale

Por Jesse Nascimento | Redenção da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Marcelo Caltabiano/T7 News
Local do deslizamento
Local do deslizamento

Deslizamento na Rodovia Oswaldo Cruz atingiu uma residência e deixou um homem de aproximadamente 50 anos desaparecido neste domingo (22), na região entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra, no trecho da SP-125.

Segundo as informações iniciais, parte de um barranco cedeu e desabou sobre a casa, provocando danos estruturais e grande acúmulo de terra no interior do imóvel. O deslizamento teria atingido paredes e o banheiro da residência.

De acordo com informações apuradas pela TV Vanguarda, o homem que está desaparecido chegou a enviar áudios a familiares informando que o imóvel estava se enchendo de água e que havia sinais de deslizamento no terreno.

Até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido localizado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham no local fazendo buscas, enquanto a área permanece isolada por risco de novos deslizamentos — o solo segue encharcado após as chuvas na região.

Familiares acompanham a ocorrência e aguardam notícias. Não há confirmação oficial sobre o estado da vítima.

