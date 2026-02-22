Deslizamento na Rodovia Oswaldo Cruz atingiu uma residência e deixou um homem de aproximadamente 50 anos desaparecido neste domingo (22), na região entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra, no trecho da SP-125.

Segundo as informações iniciais, parte de um barranco cedeu e desabou sobre a casa, provocando danos estruturais e grande acúmulo de terra no interior do imóvel. O deslizamento teria atingido paredes e o banheiro da residência.