Após ser agredido violentamente perto de uma adega, em Cruzeiro, um homem de 47 anos morreu vítima dos ferimentos, principalmente na cabeça. A violência ocorreu nas proximidades de uma adega, no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, por volta das 22h de sábado (21).
A vítima foi identificada como Cristiano Alves da Silva. As circunstâncias que levaram à morte dele estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Segundo informações preliminares, Cristiano, que trabalhava como açougueiro e residia no bairro, teria se envolvido em um desentendimento dentro de uma adega localizada na região.
Testemunhas relataram que a discussão continuou na rua próxima ao estabelecimento, onde um homem ainda não identificado teria agredido a vítima com um objeto contundente, como um taco de sinuca ou pedaço de madeira.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados. A equipe médica encontrou Cristiano com sinais visíveis de violência na cabeça e ferimentos considerados graves. Ele foi atendido no local e, em seguida, encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro para receber atendimento emergencial.
Durante o atendimento hospitalar, Cristiano não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela equipe médica. A confirmação oficial do óbito e a causa exata dos ferimentos devem constar no laudo médico.
O caso foi registrado como homicídio na Central de Flagrantes da Delegacia Seccional de Cruzeiro. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A investigação foi encaminhada à DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
A polícia deve pedir imagens de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) para auxiliar na identificação do autor da agressão e esclarecer a sequência de eventos que resultou no ataque.
O corpo da vítima será velado e sepultado em Cruzeiro, com local e horário a ser confirmados pela família. Segundo informações, a vítima tinha parentes em São José dos Campos.