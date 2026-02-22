Após ser agredido violentamente perto de uma adega, em Cruzeiro, um homem de 47 anos morreu vítima dos ferimentos, principalmente na cabeça. A violência ocorreu nas proximidades de uma adega, no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, por volta das 22h de sábado (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Cristiano Alves da Silva. As circunstâncias que levaram à morte dele estão sendo investigadas pela Polícia Civil.