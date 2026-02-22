Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sábado (21), após acionamento para caso de violência doméstica no bairro Jardim Nova Detroit, na zona leste da cidade.

No local, o autor, de 30 anos, foi detido nas proximidades da residência da companheira na segunda vez que a equipe policial esteve no local. Ele portava uma mochila contendo, dentre outras coisas, uma garrafa de gasolina.