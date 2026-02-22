Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sábado (21), após acionamento para caso de violência doméstica no bairro Jardim Nova Detroit, na zona leste da cidade.
No local, o autor, de 30 anos, foi detido nas proximidades da residência da companheira na segunda vez que a equipe policial esteve no local. Ele portava uma mochila contendo, dentre outras coisas, uma garrafa de gasolina.
Neste caso, a vítima tinha sofrido agressões físicas com chineladas no rosto e apertões em seu braço, além de xingamentos e danos generalizados aos móveis da sua casa.
Casos de agressão.
Esse foi o terceiro caso de violência doméstica atendido pela PM no Vale do Paraíba na noite de sábado. Os dois anteriores ocorreram em Caçapava, também após acionamentos via 190. Todos foram atendidos por policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Os três homens denunciados foram presos pela PM.
Um dos casos de Caçapava ocorreu no bairro Vila Pantaleão. Segundo a PM, a vítima levou a filha para visitar o ex-companheiro e, após breve permanência no local, tentou sair, porém foi impedida e agredida com socos na cabeça e puxões de cabelo, na sequência conseguiu se desvencilhar e correu para a residência vizinha.
O outro caso ocorreu no bairro Pinus do Iriguassu, em que o ex-casal, separado há cerca de um ano, ainda coabitava a mesma residência. A mulher estava sendo ameaçada há alguns dias e, nessa noite, foi agredida e novamente ameaçada de morte.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu os dois agressores. A corporação informou que o primeiro autor, de 31 anos, estava em liberdade condicional pelo crime de roubo, utilizando tornozeleira eletrônica.
Todos os três presos em São José e Caçapava foram encaminhados aos distritos policiais das respectivas cidades, e permaneceram presos.