O São José venceu o Santo André por 3 a 0, fora de casa, na manhã deste domingo (22), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 12º rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, chega a oito jogos sem perder. Além disso, com 21 pontos, segue em quarto lugar e está virtualmente classificada, enquanto o Ramalhão, com 14 pontos, está em nono lugar, fora do G-8.
Na próxima rodada, o São José recebe o Ituano quarta-feira (25), a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E o time do ABC volta a jogar em casa no mesmo dia, mas a partir das 15h, quando recebe o Sertãozinho.
Como foi o jogo
Em campo, o São José levou sufoco no início, quando Daniel Davi recebeu livre na direita, aos 2min, finalizou cruzado, Gabriel Affonso fez uma defesaça e, na sobra, Guthierres mandou para o gol, com o zagueiro João Ramos, em cima da linha, desviando para escanteio.
Outra grande chegada dos donos da casa veio aos 6min, com Sacramento, que recebeu livre na intermediária, passou pela zaga e bateu da entrada da área. E a bola passou à esquerda, com perigo.
Porém, o São José, na primeira escapada mais perigosa ao ataque, conseguiu um pênalti. No lance, Rikelmi avançou pela esquerda e acabou derrubado dentro da área. Na cobrança, Clessione mandou no canto direito, rasteiro, com categoria: 1 a 0.
Esse gol deu a tranquilidade que a Águia do Vale precisava para comandar a partida. E, aos 27min, em jogada que começou pela direita, a zaga do Ramalhão falhou na hora de cortar e Rikelmi, livre, recebeu, dominou e tocou na saída do goleiro: 2 a 0.
Com a desvantagem, o Ramalhão passou a pressionar e o São José recuou muito. Aos 37min, veio o cruzamento da direita, Daniel Davi, livre, cabeceou e Gabriel Affonso fez mais uma grande defesa.
Outra atuação importante do goleiro da Águia veio aos 41min, em cobrança de falta ensaiada na entrada da grande área. No lance, Sacramento mandou a bomba, no canto direito, mas Gabriel Affonso estava atento.
Nesses minutos finais do primeiro tempo, o time andreense pressionou muito, ficou com a bola e São José já não conseguia passar do meio de campo.
Segundo tempo
Após o intervalo, o Santo André voltou novamente pressionando e, no primeiro minuto, quase marcou com Sacramento, que mandou uma bomba, por cima do gol, com perigo.
Contudo, o São José respondeu rápido e, aos 3min, marcou o terceiro gol. No lance, Gabriel Ramos, que entrou no intervalo, rolou para Rikelmi, que surgiu na esquerda e mandou a bomba, no meio do gol: 3 a 0.
Ali, o time do ABC viu que já não tinha muito que fazer. E o São José, fechado na defesa, não dava tantos espaços aos donos da casa.
Aos 20min, o goleiro Gabriel Affonso sentiu uma lesão muscular e precisou sair, sendo substituído por João Lucas. E, aos 23min, ele já foi exigido, fazendo uma grande defesa em ataque pela direita, quando veio a finalização e ele tirou com o braço esquerdo.
E João Lucas mostrou qualidade de novo aos 26min, quando Daniel Davi entrou pela esquerda e mandou no canto, mas o goleiro da Águia espalmou para escanteio. Mas, não parou por aí: aos 29min, em cabeçada à queima-roupa de Sacramento, o goleirão do São José salvou de novo.
Era praticamente ataque contra defesa, até aos 35min, quando Cristiano escapou pela esquerda, avançou e bateu forte. Mas, Gabriel Gasparotto salvou o Santo André. E, aos 39min, o jogador da Águia perdeu mais uma chance, novamente mandando em cima do goleiro adversário. Mas, o placar ficou inalterado.
Ficha técnica
Santo André
Gabriel Gasparotto; Arthur Fernandes (Miguel Ribeiro), Felipe Santana, Henrique Cayres e Paulo Henrique (Davi Castro); Ferreira, Mauro (Amiston), Elvis e Guthierres (Juan Kelson); Sacramento e Daniel Davi (Wesley Pratti). Técnico: Maurício Copertino
São José
Gabriel Affonso (João Lucas); Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Felippe Borges; Luís Otávio, Thomaz Carvalho (Jeferson Lima) e Alan Stence (Gabriel Ramos); Rikelmi (Pedro Arthur), Clessione (Cristiano) e Rodrigo Carioca. Técnico: Jorge Castilho.
Gols: Clessione (pênalti) aos 18min, Rikelmi aos 27min do 1º tempo; Rikelmi, aos 3min do 2º tempo. Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Local: estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Jeferson Lima, Alan Stence, Matheus Rocha (SJ). Público total: 958 pagantes. Renda: R$ 12.600