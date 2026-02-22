O São José venceu o Santo André por 3 a 0, fora de casa, na manhã deste domingo (22), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 12º rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, chega a oito jogos sem perder. Além disso, com 21 pontos, segue em quarto lugar e está virtualmente classificada, enquanto o Ramalhão, com 14 pontos, está em nono lugar, fora do G-8.