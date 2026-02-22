Região com altos índices de violência, o Vale Histórico foi alvo de ações da Polícia Militar, nesse sábado (21), que culminaram com a prisão de três pessoas em cidades diferentes. As ações foram realizadas por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Em Lorena, no bairro Vila Geny, os policiais realizaram a abordagem a um suspeito, e constatou-se a existência de um mandado de prisão civil a cumprir. O homem foi conduzido à delegacia de Lorena, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.