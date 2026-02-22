22 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE À VIOLÊNCIA

Três são presos pela PM durante patrulhamento no Vale Histórico

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Viatura da Polícia Militar (imagem ilustrativa)
Viatura da Polícia Militar (imagem ilustrativa)

Região com altos índices de violência, o Vale Histórico foi alvo de ações da Polícia Militar, nesse sábado (21), que culminaram com a prisão de três pessoas em cidades diferentes. As ações foram realizadas por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Lorena, no bairro Vila Geny, os policiais realizaram a abordagem a um suspeito, e constatou-se a existência de um mandado de prisão civil a cumprir. O homem foi conduzido à delegacia de Lorena, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Em outra ação no bairro Formiga, em Bananal, a PM prendeu um homem por violência doméstica.

A equipe foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência e, no local, o filho teria agredido a mãe e o padrasto.

O homem foi identificado e conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Por fim, no bairro André Broca Filho, em Guaratinguetá, os policiais abordaram um homem, que possuía um mandado de prisão a cumprir pelo crime de furto.

O criminoso foi conduzido à delegacia de Guaratinguetá, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários