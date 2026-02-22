Após três dias consecutivos de furtos de celulares em Ubatuba, praticados com o uso de duas motocicletas e um veículo branco, equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento no bairro Itaguá, com a posse dos emplacamentos e das características dos veículos utilizados nos crimes.
Na noite de sábado (21), durante patrulhamento pela avenida Bernardino Querido, os policiais localizaram as duas motocicletas empregadas nas ações criminosas, estacionadas na garagem de um edifício. Com acesso ao imóvel, as equipes abordaram três homens no interior do apartamento.
Um quarto suspeito tentou se esconder no banheiro e, diante da situação de flagrante, houve necessidade de intervenção para acesso ao cômodo. Posteriormente, constatou-se a ligação direta do suspeito com uma das motocicletas utilizadas nos delitos.
Durante a ocorrência, um dos homens confessou a prática dos furtos, informando que os aparelhos subtraídos já haviam sido repassados a terceiros fora da cidade.
Vítimas compareceram e realizaram o reconhecimento formal dos autores e dos veículos empregados nas ações. As partes foram conduzidas para as providências cabíveis. Os criminosos permaneceram à disposição da Justiça.