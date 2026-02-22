Após três dias consecutivos de furtos de celulares em Ubatuba, praticados com o uso de duas motocicletas e um veículo branco, equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento no bairro Itaguá, com a posse dos emplacamentos e das características dos veículos utilizados nos crimes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na noite de sábado (21), durante patrulhamento pela avenida Bernardino Querido, os policiais localizaram as duas motocicletas empregadas nas ações criminosas, estacionadas na garagem de um edifício. Com acesso ao imóvel, as equipes abordaram três homens no interior do apartamento.