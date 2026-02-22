Um homem foi preso portando um revólver na região leste de São José dos Campos, na noite de sábado (21). A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu no bairro Frei Galvão, na região leste, quando os policiais prenderam um homem que portava arma de fogo.