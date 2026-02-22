Um homem foi preso portando um revólver na região leste de São José dos Campos, na noite de sábado (21). A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
A ação ocorreu no bairro Frei Galvão, na região leste, quando os policiais prenderam um homem que portava arma de fogo.
Segundo a PM, os policiais apreenderam um revólver Taurus calibre .22, três munições CBC calibre .22 e um aparelho celular.
A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.