22 de fevereiro de 2026
POSSE DE ARMA

Homem é preso pela PM com revólver na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Revólver apreendido pela Polícia Militar em São José
Revólver apreendido pela Polícia Militar em São José

Um homem foi preso portando um revólver na região leste de São José dos Campos, na noite de sábado (21). A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A ação ocorreu no bairro Frei Galvão, na região leste, quando os policiais prenderam um homem que portava arma de fogo.

Segundo a PM, os policiais apreenderam um revólver Taurus calibre .22, três munições CBC calibre .22 e um aparelho celular.

A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

