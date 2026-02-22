As fortes chuvas que atingiram a cidade de Ubatuba no sábado (21) provocaram a interdição da rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), devido à queda de árvores e de pedras que rolaram de encostas.

Na manhã deste domingo (22), a Defesa Civil do Estado informou que a rodovia Osvaldo Cruz estava com três pontos de interdição, do km 64 ao 69, acesso ao trecho de serra em Ubatuba.