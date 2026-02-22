As fortes chuvas que atingiram a cidade de Ubatuba no sábado (21) provocaram a interdição da rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), devido à queda de árvores e de pedras que rolaram de encostas.
Na manhã deste domingo (22), a Defesa Civil do Estado informou que a rodovia Osvaldo Cruz estava com três pontos de interdição, do km 64 ao 69, acesso ao trecho de serra em Ubatuba.
O local está sinalizado e o tráfego estava sendo desviado para a Rodovia dos Tamoios (SP-99).
Equipes de obras do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) já estavam no local trabalhando para desinterditar, limpar e liberar totalmente a rodovia, o que deve ocorrer nas próximas horas.
Às 10h deste domingo, a Polícia Rodoviária Estadual informou que os pontos com queda de barreira já estão fluindo parcialmente.
“Não temos congestionamentos, baixo fluxo de veículos de momento”, disse a corporação sobre as interdições na região de Ubatuba.
Impacto das chuvas.
A forte chuva que atingiu Ubatuba afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Três escolas também foram atingidas por alagamento.
Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O município também foi atingido por fortes rajadas de vento.
No mar, o naufrágio de uma embarcação deixou duas pessoas mortas e três feridas, que foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas que morreram no naufrágio.