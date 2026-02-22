A forte chuva que atingiu Ubatuba nesse sábado (21) afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Três escolas também foram atingidas por alagamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O município também foi atingido por fortes rajadas de vento.