A forte chuva que atingiu Ubatuba nesse sábado (21) afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Três escolas também foram atingidas por alagamento.
Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O município também foi atingido por fortes rajadas de vento.
No mar de Ubatuba, o naufrágio de uma embarcação deixou duas pessoas mortas e três feridas, que foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas que morreram no naufrágio.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, três escolas de Ubatuba registraram alagamentos: EMEI Professora Alba Regina Torraque da Silva, na Estrada do Angelim, bairro Taquaral; Escola Nativa Fernandes de Faria, na Rua José Pedro, no Sertão da Quina; e a Escola José de Souza Simeão, localizada na Estrada do Angelim, no bairro Taquaral. Também foram registrados pontos de alagamento no bairro Maranduba.
O trecho entre o km 80 e o km 84 da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na serra de Ubatuba, encontra-se interditado após queda de árvores e o desprendimento de pedras na encosta.
Equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram ao local para orientar os motoristas e impedir a saída e descida de veículos até que a situação seja normalizada.
Caraguatatuba.
A chuva forte também atingiu o município de Caraguatatuba, com 89 mm de precipitação no sábado (21), segundo a Defesa Civil do Estado.
Nos bairros da região central e sul da cidade, foram registrados pequenos alagamentos, porém, sem solicitações para atendimento. Equipe da Defesa Civil do município permanece em campo realizando o monitoramento.
Além de Ubatuba e Caraguatatuba, as outras duas cidades do Litoral Norte também registraram chuva forte, com 41 mm de precipitação em Ilhabela e 19 mm em São Sebastião.