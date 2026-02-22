22 de fevereiro de 2026
CHUVA EM UBATUBA

Chuva afeta 400 residências, 3 escolas e tira 30 famílias de casa

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Defesa Civil do Estado
Chuva provocou alagamentos em Ubatuba
Chuva provocou alagamentos em Ubatuba

A forte chuva que atingiu Ubatuba nesse sábado (21) afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Três escolas também foram atingidas por alagamento.

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O município também foi atingido por fortes rajadas de vento.

No mar de Ubatuba, o naufrágio de uma embarcação deixou duas pessoas mortas e três feridas, que foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas que morreram no naufrágio.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, três escolas de Ubatuba registraram alagamentos: EMEI Professora Alba Regina Torraque da Silva, na Estrada do Angelim, bairro Taquaral; Escola Nativa Fernandes de Faria, na Rua José Pedro, no Sertão da Quina; e a Escola José de Souza Simeão, localizada na Estrada do Angelim, no bairro Taquaral. Também foram registrados pontos de alagamento no bairro Maranduba.

O trecho entre o km 80 e o km 84 da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na serra de Ubatuba, encontra-se interditado após queda de árvores e o desprendimento de pedras na encosta.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram ao local para orientar os motoristas e impedir a saída e descida de veículos até que a situação seja normalizada.

Caraguatatuba.

A chuva forte também atingiu o município de Caraguatatuba, com 89 mm de precipitação no sábado (21), segundo a Defesa Civil do Estado.

Nos bairros da região central e sul da cidade, foram registrados pequenos alagamentos, porém, sem solicitações para atendimento. Equipe da Defesa Civil do município permanece em campo realizando o monitoramento.

Além de Ubatuba e Caraguatatuba, as outras duas cidades do Litoral Norte também registraram chuva forte, com 41 mm de precipitação em Ilhabela e 19 mm em São Sebastião.

