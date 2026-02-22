Um jovem foi encontrado com sinais de violência na cabeça no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, na noite de sábado (21), por volta das 22h. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades.

As primeiras informações indicam que a vítima, identificada como Cristiano, teria se envolvido em uma discussão nas proximidades de uma adega localizada no bairro.