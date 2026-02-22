Um jovem foi encontrado com sinais de violência na cabeça no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, na noite de sábado (21), por volta das 22h. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades.
As primeiras informações indicam que a vítima, identificada como Cristiano, teria se envolvido em uma discussão nas proximidades de uma adega localizada no bairro.
Há suspeita de que o jovem possa ter sido agredido com objeto contundente ou por disparo de arma de fogo. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa exata do ferimento, e nem sobre o estado de saúde da vítima.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local para preservar a área e iniciar os procedimentos de praxe. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi mobilizado para prestar socorro.
O caso deverá ser registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro e investigado pela Polícia Civil.