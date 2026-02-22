22 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
FOGO NA COZINHA

Restaurante é atingido por incêndio em bairro de Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

O restaurante Big Lanche foi atingido por um incêndio na madrugada deste domingo (22), pela avenida Tassaburi Yamaguchi, na Vila Cristina, em Campos do Jordão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h40 para conter o incêndio dentro do restaurante. Não houve vítimas.

Pelo local, segundo a corporação, o comércio estava fechado e o fogo concentrava-se em uma panela, produzindo intensa fumaça. Não houve danos ao estabelecimento.

Os bombeiros extinguiram o fogo e deixaram o local em segurança, aos cuidados do policiamento.

