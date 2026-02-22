O restaurante Big Lanche foi atingido por um incêndio na madrugada deste domingo (22), pela avenida Tassaburi Yamaguchi, na Vila Cristina, em Campos do Jordão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h40 para conter o incêndio dentro do restaurante. Não houve vítimas.