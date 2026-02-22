O São José Basketball visita o Mogi na tarde deste domingo (22), a partir das 17h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
E o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vai à quadra pressionado por uma reação imediata, já que perdeu para o Corinthians em casa na rodada passada por 103 a 95. Na oportunidade, Adyel chegou a fazer 40 pontos e teve uma atuação histórica, mas não o suficiente para sair com a vitória.
Agora, o São José tenta evitar a terceira derrota seguida, já que também havia perdido no Rio de Janeiro por 79 a 70 para o líder Flamengo. No momento, a equipe da região está em sétimo lugar, com 60,7% de aproveitamento, somando 17 vitórias e 11 derrotas.
Por sua vez, o time de Mogi das Cruzes é o décimo colocado na temporada, com 51,9% de aproveitamento. No total, são 14 vitórias e 13 derrotas em 27 partidas disputadas.