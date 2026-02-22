O São José Basketball visita o Mogi na tarde deste domingo (22), a partir das 17h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vai à quadra pressionado por uma reação imediata, já que perdeu para o Corinthians em casa na rodada passada por 103 a 95. Na oportunidade, Adyel chegou a fazer 40 pontos e teve uma atuação histórica, mas não o suficiente para sair com a vitória.