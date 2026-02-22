O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam ocorrências de alagamento no bairro da Mococa durante forte chuva em Caraguatatuba. O atendimento foi feito na noite de sábado (21), para prestar auxílio a moradores afetados por alagamentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As ocorrências foram registradas entre 22h e 0h, período em que a forte chuva que atingiu o município provocou o acúmulo de água em vias públicas e a invasão de residências.
As equipes realizaram o atendimento a casas inundadas, prestando apoio às famílias, orientações de segurança e auxílio, sem a necessidade de retirada de moradores.
Durante a operação, os agentes também monitoraram pontos críticos do bairro, avaliando riscos estruturais e a necessidade de interdições preventivas. Não houve registro de vítimas até o momento, apenas danos materiais.
O Corpo de bombeiros reforçou a importância de que moradores em áreas suscetíveis a alagamentos fiquem atentos aos alertas meteorológicos e acionem os serviços de emergência pelos telefones 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil) em caso de necessidade.
O município permanece em estado de atenção para chuvas, e as equipes seguem em monitoramento nas áreas mais vulneráveis.