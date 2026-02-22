22 de fevereiro de 2026
LITORAL NORTE

Chuva forte alaga bairro e invade casas de moradores em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Ação dos bombeiros no bairro da Mococa, em Caraguatatuba
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam ocorrências de alagamento no bairro da Mococa durante forte chuva em Caraguatatuba. O atendimento foi feito na noite de sábado (21), para prestar auxílio a moradores afetados por alagamentos.

As ocorrências foram registradas entre 22h e 0h, período em que a forte chuva que atingiu o município provocou o acúmulo de água em vias públicas e a invasão de residências.

As equipes realizaram o atendimento a casas inundadas, prestando apoio às famílias, orientações de segurança e auxílio, sem a necessidade de retirada de moradores.

Durante a operação, os agentes também monitoraram pontos críticos do bairro, avaliando riscos estruturais e a necessidade de interdições preventivas. Não houve registro de vítimas até o momento, apenas danos materiais.

O Corpo de bombeiros reforçou a importância de que moradores em áreas suscetíveis a alagamentos fiquem atentos aos alertas meteorológicos e acionem os serviços de emergência pelos telefones 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil) em caso de necessidade.

O município permanece em estado de atenção para chuvas, e as equipes seguem em monitoramento nas áreas mais vulneráveis.

