O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam ocorrências de alagamento no bairro da Mococa durante forte chuva em Caraguatatuba. O atendimento foi feito na noite de sábado (21), para prestar auxílio a moradores afetados por alagamentos.

As ocorrências foram registradas entre 22h e 0h, período em que a forte chuva que atingiu o município provocou o acúmulo de água em vias públicas e a invasão de residências.