O Corpo de Bombeiros resgatou dois jovens turistas que ficaram ilhados em cachoeira no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, na tarde de sábado (21), por volta de 14h.
Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que duas pessoas – homem de 22 anos e mulher de 21 anos –, ambos moradores de Pirituba, em São Paulo, haviam atravessado a cachoeira para conhecer uma pequena ilha existente em determinado ponto do rio.
No entanto, eles foram surpreendidos por uma chuva que caía na cabeceira, provocando o aumento repentino do volume de água e impossibilitando o retorno à margem.
Para realizar o resgate, dois bombeiros atravessaram o rio a nado e, ao chegarem à ilhota, fixaram uma corda em um ponto seguro, formando uma linha de apoio, tipo varal, para garantir a segurança tanto das vítimas quanto da equipe.
Utilizando esse sistema, os bombeiros conseguiram conduzir as vítimas até a outra margem do rio.
Os jovens foram retirados por uma trilha que dá acesso a uma ponte próxima, permitindo que o resgate fosse concluído com segurança e êxito, sem registro de ferimentos.