O Corpo de Bombeiros resgatou dois jovens turistas que ficaram ilhados em cachoeira no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, na tarde de sábado (21), por volta de 14h.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que duas pessoas – homem de 22 anos e mulher de 21 anos –, ambos moradores de Pirituba, em São Paulo, haviam atravessado a cachoeira para conhecer uma pequena ilha existente em determinado ponto do rio.