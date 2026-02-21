O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro na noite deste sábado (21), no ginásio do Riacho, em Contagem, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 26/24, 25/16 e 25 a 17.
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, continua em 10º lugar, com 5 vitórias e agora 13 derrotas. Até o fim da rodada, ainda poderá entrar na zona de rebaixamento, se o Joinville vencer. Já o Cruzeiro continua na liderança, com 15 vitórias e 3 derrotas no torneio nacional.
Na próxima rodada, no dia 2 de março, o São José recebe o Vôlei Guarulhos, a partir das 18h30, em São José dos Campos. No mesmo dia, às 21h, o Cruzeiro visita o Praia Clube, em Uberlândia.
Neste sábado, o São José começou bem e fez um primeiro set equilibrado. Mas, nos detalhes, perdeu por 26 a 24, quando o Cruzeiro abriu 1 a 0.
No segundo set, porém, o time da região encontrou dificuldades contra o melhor time do campeonato, que fez 25 a 16, sem dificuldades, e abriu 2 a 0.
Por fim, o terceiro set também foi difícil para o São José, que não conseguiu se impor. E o Cruzeiro fechou em 25 a 17, fazendo 3 a 0.