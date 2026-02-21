O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro na noite deste sábado (21), no ginásio do Riacho, em Contagem, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 26/24, 25/16 e 25 a 17.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, continua em 10º lugar, com 5 vitórias e agora 13 derrotas. Até o fim da rodada, ainda poderá entrar na zona de rebaixamento, se o Joinville vencer. Já o Cruzeiro continua na liderança, com 15 vitórias e 3 derrotas no torneio nacional.