Três homens foram presos em operação conjunta da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá e da Polícia Militar, deflagrada na última quinta-feira (19), para combater o tráfico de drogas. Os suspeitos também foram presos por associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.
A ação contou com o empenho de sete viaturas e 13 policiais civis, com apoio de um policial da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e equipes da Polícia Militar.
A operação foi realizada simultaneamente nas cidades de Lorena e Guaratinguetá, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão.
Durante as diligências em um imóvel na cidade de Lorena, três suspeitos foram presos em flagrante. No local, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, arma de fogo, munições, dinheiro em espécie e diversos materiais utilizados no preparo e comercialização de drogas.
Foram apreendidos mais de 6,60 quilos de maconha, 2,18 quilos de crack, 2,67 quilos de cocaína e 2,13 quilos de K9, totalizando mais de 13 quilos de drogas.
Também foram apreendidos uma pistola cromada Browning M1900 calibre .32 com 10 munições, um coldre, seis munições calibre .38 SPL, seis balanças de precisão, 18 rolos de fita adesiva, quatro telefones celulares, uma máquina de cartão PagBank, um veículo Ford Ka e a quantia de R$ 85.579 em espécie.
Já em Guaratinguetá, em outro imóvel alvo da operação, foram localizadas mais porções de drogas e a quantia de R$ 73.205 em dinheiro.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 13,5 quilos de entorpecentes e R$ 158.784 em dinheiro.