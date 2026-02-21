Três homens foram presos em operação conjunta da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá e da Polícia Militar, deflagrada na última quinta-feira (19), para combater o tráfico de drogas. Os suspeitos também foram presos por associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.

A ação contou com o empenho de sete viaturas e 13 policiais civis, com apoio de um policial da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e equipes da Polícia Militar.