A Embraer e a Hindalco Industries Limited assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) para avaliar e explorar potenciais oportunidades de negócios na Índia. A atuação em conjunto visa identificar possibilidades na fabricação de matérias-primas de alumínio aeroespacial para apoiar as iniciativas industriais da Embraer, ao mesmo tempo em que fortalece o compromisso da empresa com a meta de aumentar a produção na Índia.
"Essa atuação em conjunto reforça nosso objetivo em identificar parceiros locais que possam se tornar nossos fornecedores e, ao fazer isso, acelerar o desenvolvimento da base industrial indiana", afirmou Roberto Chaves, vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer. "A iniciativa fortalece o empenho da Embraer no avanço do ecossistema aeroespacial na Índia, criando valor em toda a cadeia de suprimentos no longo prazo".
A assinatura do memorando ocorre em um momento em que a Embraer está expandindo sua presença na Índia de forma constante e mantendo um diálogo ativo com líderes locais da indústria e do governo. Ao longo desse ciclo de avaliação, a empresa avaliou diversas capacidades industriais no país, incluindo montagem de aeroestruturas, usinagem, forja e fundição, compostos, cablagem, desenvolvimento de hardware e software.
A Índia representa um mercado estratégico para a Embraer em todos os seus segmentos de negócios. Atualmente, a empresa possui uma frota de 47 aeronaves operando no país, atendendo clientes nas áreas de Aviação Comercial, Executiva e Defesa & Segurança. Isso inclui cinco jatos VIP da Embraer operados pelo governo indiano e três aeronaves EMB 145 AEW "Netra" operadas pela Força Aérea Indiana.