A Embraer e a Hindalco Industries Limited assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) para avaliar e explorar potenciais oportunidades de negócios na Índia. A atuação em conjunto visa identificar possibilidades na fabricação de matérias-primas de alumínio aeroespacial para apoiar as iniciativas industriais da Embraer, ao mesmo tempo em que fortalece o compromisso da empresa com a meta de aumentar a produção na Índia.

"Essa atuação em conjunto reforça nosso objetivo em identificar parceiros locais que possam se tornar nossos fornecedores e, ao fazer isso, acelerar o desenvolvimento da base industrial indiana", afirmou Roberto Chaves, vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer. "A iniciativa fortalece o empenho da Embraer no avanço do ecossistema aeroespacial na Índia, criando valor em toda a cadeia de suprimentos no longo prazo".