O Jacareí venceu o Nacional por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, vai a 7 pontos e entra na zona de classificação. Já a equipe da Capital segue na zona de rebaixamento, com um ponto e sem vencer no torneio.
Na próxima quarta-feira (25), o Jacareí recebe o Araçatuba, a partir das 15h, no estádio Du Campusano, em Jacareí. E o Nacional joga no mesmo dia e horário, novamente em casa, desta vez contra o Lemense.
Como foi o jogo
Em campo, o Jacareí chegou a marcar com Erick, após bate-rebate na pequena área, mas o árbitro assistente marcou impedimento na finalização.
Depois disso, o time da região cresceu em campo e até criou mais chances que os donos da casa. Mas, faltava caprichar nas finalizações.
Na reta final da primeira etapa, o Nacional cresceu e pressionou. Mas o Jacareí conseguiu se segurar e levou o 0 a 0 até o intervalo.
No segundo tempo, o Jacaré do Vale voltou mais ofensivo, pois, sentia que poderia conquistar um resultado melhor fora de casa.
Melhor em campo, o time da região abriu o placar aos 18min, em bela jogada pela esquerda. No lance, o atacante Théo entrou na área e mandou no canto esquerdo alto: 1 a 0.
Na pressão, o Nacional foi para cima e, aos 45min, perde uma chance incrível. No lance, o goleiro César fez uma defesa espetacular e até comemorou como se fosse um gol.