Os restos mortais dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados na segunda-feira (23) para cremação. As cinzas serão transformadas em adubo para a plantação de cinco árvores.
As famílias dos músicos autorizaram o processo. As árvores serão plantadas no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade em que Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli moravam.
"Estamos num projeto do Bioparque, algo inovador. Teremos um memorial onde eles vão virar árvores", contou Jorge Santana, empresário do grupo e responsável pela marca.
Após a cremação, as cinzas são acomodadas em uma urna biodegradável, desenvolvida especialmente para recebê-las. Na urna, será plantada a semente de uma espécie arbórea, e é possível escolher entre as espécies ipê amarelo, jacarandá e sibipiruna.
Depois do plantio, a urna é levada para o Centro de Incubação BioParque. A muda "será constantemente monitorada", segundo o BioParque.
Por fim, a muda será plantada em um espaço definido, tornando-se uma espécie de memorial. "A história da pessoa homenageada pode ser registrada em uma plataforma digital do BioParque, permitindo que lembranças, fotos e mensagens façam parte dessa experiência", diz o parque.
Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram em 2 de março de 1996, após o avião em que estavam colidir com a Serra da Cantareira, matando toda a tripulação e deixando uma legião de fãs abalados com a perda inesperada. Além da banda, morreram o piloto, o copiloto, um segurança e um auxiliar.
* Com informações da página Splash UOL