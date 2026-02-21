21 de fevereiro de 2026
EXUMAÇÃO

Mamonas Assassinas vão virar árvores? Entenda o que vai acontecer

Por Da redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos
Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos

Os restos mortais dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados na segunda-feira (23) para cremação. As cinzas serão transformadas em adubo para a plantação de cinco árvores.

As famílias dos músicos autorizaram o processo. As árvores serão plantadas no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade em que Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli moravam.

"Estamos num projeto do Bioparque, algo inovador. Teremos um memorial onde eles vão virar árvores", contou Jorge Santana, empresário do grupo e responsável pela marca.

Após a cremação, as cinzas são acomodadas em uma urna biodegradável, desenvolvida especialmente para recebê-las. Na urna, será plantada a semente de uma espécie arbórea, e é possível escolher entre as espécies ipê amarelo, jacarandá e sibipiruna.

Depois do plantio, a urna é levada para o Centro de Incubação BioParque. A muda "será constantemente monitorada", segundo o BioParque.

Por fim, a muda será plantada em um espaço definido, tornando-se uma espécie de memorial. "A história da pessoa homenageada pode ser registrada em uma plataforma digital do BioParque, permitindo que lembranças, fotos e mensagens façam parte dessa experiência", diz o parque.

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram em 2 de março de 1996, após o avião em que estavam colidir com a Serra da Cantareira, matando toda a tripulação e deixando uma legião de fãs abalados com a perda inesperada. Além da banda, morreram o piloto, o copiloto, um segurança e um auxiliar.

* Com informações da página Splash UOL

