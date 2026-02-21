Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram em uma queda de asa-delta no mar da Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21). As vítimas são o piloto Rodolfo Pascoal Ladeira e a passageira Jenny Colon Rodriguez.
Rodolfo chegou sem vida à areia. Jenny foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.
O acidente aconteceu próximo à área de pouso. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h15 e mobilizou helicópteros e motos aquáticas. Um barco de passeio também ajudou no resgate. Imagens mostram socorristas fazendo manobras cardíacas nos resgatados na beira da água.
Até a última atualização desta reportagem, não se sabia o que provocou o acidente. Testemunhas disseram que o paraquedas de emergência chegou a ser acionado, mas não teria armado a tempo de amortecer o choque.
O Clube São Conrado de Voo Livre emitiu um comunicado em que lamenta a morte da dupla e avisa a suspensão das atividades por três dias.
“Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, comunicamos um momento de profunda dor e comoção. Nosso instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez, foram vítimas de um trágico acidente durante um voo. A perda de ambos nos abala profundamente”, diz a nota.
* Com informações do G1 Rio de Janeiro