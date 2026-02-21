Um instrutor de voo livre e uma turista norte-americana morreram em uma queda de asa-delta no mar da Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21). As vítimas são o piloto Rodolfo Pascoal Ladeira e a passageira Jenny Colon Rodriguez.

Rodolfo chegou sem vida à areia. Jenny foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.