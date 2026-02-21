21 de fevereiro de 2026
POLÍCIA PRENDEU

Ladrão é preso durante furto a residência na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Ladrão foi preso pela Polícia Militar
Ladrão foi preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar durante um furto em andamento na região sul de São José dos Campos. O suspeito foi encontrado dentro da residência no bairro Bosque dos Ipês, na manhã deste sábado (21).

A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia PM do 46º BPM/I, após denúncia via 190 sobre furto em andamento a residência.

Na averiguação do local, os policiais abordaram um indivíduo que se encontrava no interior do imóvel.

Segundo a PM, o suspeito confessou ter cortado parte da fiação elétrica das instalações, acondicionando-a no interior de uma mochila.

O ladrão foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso por furto tentado.

