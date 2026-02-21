Um homem foi preso pela Polícia Militar durante um furto em andamento na região sul de São José dos Campos. O suspeito foi encontrado dentro da residência no bairro Bosque dos Ipês, na manhã deste sábado (21).
A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia PM do 46º BPM/I, após denúncia via 190 sobre furto em andamento a residência.
Na averiguação do local, os policiais abordaram um indivíduo que se encontrava no interior do imóvel.
Segundo a PM, o suspeito confessou ter cortado parte da fiação elétrica das instalações, acondicionando-a no interior de uma mochila.
O ladrão foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso por furto tentado.