Um homem foi preso pela Polícia Militar durante um furto em andamento na região sul de São José dos Campos. O suspeito foi encontrado dentro da residência no bairro Bosque dos Ipês, na manhã deste sábado (21).

A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia PM do 46º BPM/I, após denúncia via 190 sobre furto em andamento a residência.