A Polícia Civil passou a investigar como homicídio a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava, no bairro do Brás, região central de São Paulo. O caso havia sido registrado inicialmente como suicídio, mas a natureza da ocorrência foi alterada após a coleta de depoimentos.

A investigação também passou a ser acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A policial morreu na manhã de quarta-feira (18), após ser socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, onde não resistiu aos ferimentos.