21 de fevereiro de 2026
FORAGIDOS

PM captura dois procurados da Justiça em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
Reprodução

A Polícia Militar capturou dois procurados pela Justiça em São José dos Campos, em operações na sexta-feira (20). Ambos estavam foragidos e tinham mandados de prisão em aberto.

No período noturno por volta das 22h, a equipe de Força Tática do 1º BPM/I recebeu a informação de que um criminoso procurado pela justiça estaria na rua Quinze de Novembro, no distrito de São Francisco Xavier.

O homem foi localizado e abordado. Em consulta aos antecedentes criminais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal.

A Polícia Militar prendeu o homem e o conduziu à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

Na parte da tarde, às 15h, em patrulhamento pelo bairro Morumbi, na região sul de São José, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um homem.

Após pesquisa no aplicativo Muralha Paulista, verificou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. O homem constava como procurado da Justiça.

Ele foi preso e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de São José dos Campos.

