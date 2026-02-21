A Polícia Militar capturou dois procurados pela Justiça em São José dos Campos, em operações na sexta-feira (20). Ambos estavam foragidos e tinham mandados de prisão em aberto.

No período noturno por volta das 22h, a equipe de Força Tática do 1º BPM/I recebeu a informação de que um criminoso procurado pela justiça estaria na rua Quinze de Novembro, no distrito de São Francisco Xavier.