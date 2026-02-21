A Pontz, empresa brasileira dos segmentos de consórcios e seguros, está com 200 vagas de emprego CLT abertas para o cargo de vendedor em São José dos Campos e região. As oportunidades incluem modalidades presencial e remota. Para concorrer à vaga, é necessário ter ensino médio completo.
Segundo a empresa, as inscrições para o emprego CLT podem ser feitas pelo Portal do Candidato até 2 de março (veja abaixo). Também há possibilidade de participação na seleção pelo perfil da Pontz no LinkedIn.
Para disputar o emprego de vendedor, o caminho principal é o cadastro online. A recomendação é preencher os dados com atenção, anexar currículo atualizado e acompanhar o status da candidatura.
Além do salário base, a Pontz afirma oferecer premiações e comissões. O anúncio do emprego CLT destaca ainda um mínimo garantido de R$ 2.400 para a vaga de vendedor de consórcio.
Entre os benefícios citados estão itens como seguro de vida e cartão corporativo. Na modalidade presencial, há vale-transporte; no remoto, há ajuda de custo e estrutura para home office.
A vaga de emprego para vendedor de consórcio em São José é descrita como 100% presencial, com atuação no Jardim Esplanada. O perfil buscado é de profissional dinâmico, com foco em metas e bom relacionamento com clientes.
A Pontz também descreve emprego na modalidade 100% home office para vendedor, com benefícios voltados ao trabalho remoto, como ajuda de custo e kit ergonômico. A empresa cita a possibilidade de atuação em diferentes localidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, dentro do formato remoto.
Em fase de expansão, a Pontz informa ter cerca de 350 colaboradores e pretende ampliar o time com as novas vagas de emprego. No ano passado, além do segmento de consórcios, a empresa lançou novas frentes de atuação, incluindo a Cota Contemplada e a Pontz Seguros, voltada a seguros gerais, financiamentos e planos de saúde.
SERVIÇO
Inscrição para emprego CLT na Pontz
Vagas: 200 oportunidades de emprego CLT para vendedor
Local: São José dos Campos e região (presencial e remoto)
Escolaridade: ensino médio completo
Inscrições: até 2 de março
Site: Portal do Candidato da Pontz (clique aqui)