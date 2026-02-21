A Pontz, empresa brasileira dos segmentos de consórcios e seguros, está com 200 vagas de emprego CLT abertas para o cargo de vendedor em São José dos Campos e região. As oportunidades incluem modalidades presencial e remota. Para concorrer à vaga, é necessário ter ensino médio completo.

Segundo a empresa, as inscrições para o emprego CLT podem ser feitas pelo Portal do Candidato até 2 de março (veja abaixo). Também há possibilidade de participação na seleção pelo perfil da Pontz no LinkedIn.