Equipe de Força Tática do 1º BPM/I realizava patrulhamento na avenida Juscelino Kubitschek quando abordou um homem em atitude suspeita nas proximidades de um supermercado. A abordagem ocorreu na Vila Industrial, na tarde de sexta-feira (20).
Ao realizar a consulta aos antecedentes criminais, os policiais constataram um mandado de prisão em desfavor do suspeito por dois crimes sexuais previstos no Código Penal Brasileiro.
Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.