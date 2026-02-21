21 de fevereiro de 2026
POLÍCIA MILITAR

Homem procurado por crimes s&xu@is é capturado na Vila Industrial

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Equipe de Força Tática do 1º BPM/I realizava patrulhamento na avenida Juscelino Kubitschek quando abordou um homem em atitude suspeita nas proximidades de um supermercado. A abordagem ocorreu na Vila Industrial, na tarde de sexta-feira (20).

Ao realizar a consulta aos antecedentes criminais, os policiais constataram um mandado de prisão em desfavor do suspeito por dois crimes sexuais previstos no Código Penal Brasileiro.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

