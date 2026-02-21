A Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 kg de drogas em São José dos Campos, na região norte, na noite de sexta-feira (20). A apreensão ocorreu quando equipe de moto do 1° BPM/I realizava patrulhamento na rua José Pereira Filho.
Os policiais encontraram várias pessoas no local. Ao notar a aproximação das viaturas, o grupo fugiu a pé, adentrando na área de mata, não sendo mais encontrados.
No local, os policiais militares localizaram uma sacola contendo 27 porções de haxixe, 28 pedras de crack, 297 microtubos de cocaína, 120 invólucros de cocaína, 120 porções de maconha, 10 vidros de lança-perfume, 45 microtubos de spice (K9) e 25 porções de skunk.
As drogas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, totalizando mais de 1,355 kg de entorpecentes apreendidos.