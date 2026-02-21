21 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO

PM apreende mais de 1,3 kg de drogas na zona norte de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela PM em São José
Drogas apreendidas pela PM em São José

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 kg de drogas em São José dos Campos, na região norte, na noite de sexta-feira (20). A apreensão ocorreu quando equipe de moto do 1° BPM/I realizava patrulhamento na rua José Pereira Filho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais encontraram várias pessoas no local. Ao notar a aproximação das viaturas, o grupo fugiu a pé, adentrando na área de mata, não sendo mais encontrados. 

No local, os policiais militares localizaram uma sacola contendo 27 porções de haxixe, 28 pedras de crack, 297 microtubos de cocaína, 120 invólucros de cocaína, 120 porções de maconha, 10 vidros de lança-perfume, 45 microtubos de spice (K9) e 25 porções de skunk.

As drogas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, totalizando mais de 1,355 kg de entorpecentes apreendidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários