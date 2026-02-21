A Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 kg de drogas em São José dos Campos, na região norte, na noite de sexta-feira (20). A apreensão ocorreu quando equipe de moto do 1° BPM/I realizava patrulhamento na rua José Pereira Filho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais encontraram várias pessoas no local. Ao notar a aproximação das viaturas, o grupo fugiu a pé, adentrando na área de mata, não sendo mais encontrados.