A Polícia Militar apreendeu máquinas caça-níqueis em bar durante Operação Adega em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (20), por volta de 19h45.
A apreensão ocorreu quando policiais militares do 1º BPM/I realizavam a Operação Impacto Letalidade com abordagem em um bar na Rua dos Médicos, na região leste de São José.
No local, a equipe fez contato com o proprietário do bar, que autorizou a entrada dos policiais. Foram localizadas no estabelecimento quatro máquinas de jogos de azar ligadas, uma delas com um jogador.
A Perícia Técnico-Científica foi acionada para o local, apreendendo e lacrando os equipamentos e o noteiro.
O proprietário do bar já era reincidente na Lei das Contravenções Penais e no decreto sobre exploração de jogos de azar.