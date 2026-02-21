A Polícia Militar apreendeu máquinas caça-níqueis em bar durante Operação Adega em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (20), por volta de 19h45.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apreensão ocorreu quando policiais militares do 1º BPM/I realizavam a Operação Impacto Letalidade com abordagem em um bar na Rua dos Médicos, na região leste de São José.