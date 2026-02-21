21 de fevereiro de 2026
CONTRAVENÇÃO

PM apreende caça-níqueis em bar durante Operação Adega em S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Local da apreensão das máquinas
Local da apreensão das máquinas

A Polícia Militar apreendeu máquinas caça-níqueis em bar durante Operação Adega em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (20), por volta de 19h45.

A apreensão ocorreu quando policiais militares do 1º BPM/I realizavam a Operação Impacto Letalidade com abordagem em um bar na Rua dos Médicos, na região leste de São José.

No local, a equipe fez contato com o proprietário do bar, que autorizou a entrada dos policiais. Foram localizadas no estabelecimento quatro máquinas de jogos de azar ligadas, uma delas com um jogador.

A Perícia Técnico-Científica foi acionada para o local, apreendendo e lacrando os equipamentos e o noteiro.

O proprietário do bar já era reincidente na Lei das Contravenções Penais e no decreto sobre exploração de jogos de azar.

