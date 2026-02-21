Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista, na noite de sexta-feira (20), com mais de 500 porções de drogas, além de dois tabletes de maconha.
A prisão foi feita por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação conjunta entre equipes do policiamento.
Os policiais receberam denúncia via 190 informando sobre tráfico de drogas pelo bairro Margem Esquerda.
No local, a equipe da PM abordou um homem que tentou fugir, mas foi detido em posse de uma sacola contendo drogas.
Após busca pessoal e vistoria no local, foram localizados 112 eppendorfs contendo cocaína, 370 eppendorfs contendo crack, 45 porções a granel de maconha e dois tabletes de maconha, além de R$ 100 em dinheiro.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.