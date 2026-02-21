Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista, na noite de sexta-feira (20), com mais de 500 porções de drogas, além de dois tabletes de maconha.

A prisão foi feita por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação conjunta entre equipes do policiamento.