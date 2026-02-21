21 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO DA PM

Após tentar fugir da PM, homem é preso com drogas no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela PM em Cachoeira Paulista
Drogas apreendidas pela PM em Cachoeira Paulista

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista, na noite de sexta-feira (20), com mais de 500 porções de drogas, além de dois tabletes de maconha.

A prisão foi feita por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação conjunta entre equipes do policiamento.

Os policiais receberam denúncia via 190 informando sobre tráfico de drogas pelo bairro Margem Esquerda.

No local, a equipe da PM abordou um homem que tentou fugir, mas foi detido em posse de uma sacola contendo drogas.

Após busca pessoal e vistoria no local, foram localizados 112 eppendorfs contendo cocaína, 370 eppendorfs contendo crack, 45 porções a granel de maconha e dois tabletes de maconha, além de R$ 100 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

