O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 611 vagas de emprego na próxima segunda-feira (23). As vagas são para candidatos de diferentes perfis e níveis de escolaridade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O destaques são para a função de operador de telemarketing, com 130 oportunidades, e corretor de imóveis, com 125 vagas disponíveis. No caso de operador de telemarketing ainda há 20 vagas exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência).
Outras funções com número significativo de postos são serralheiro (36), açougueiro (26), cuidador de idosos (20), confeccionador de velas náuticas (20), auxiliar de lavanderia (12), balconista (10) e costureira (10).
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.
Documentos.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.