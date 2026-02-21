O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 611 vagas de emprego na próxima segunda-feira (23). As vagas são para candidatos de diferentes perfis e níveis de escolaridade.

O destaques são para a função de operador de telemarketing, com 130 oportunidades, e corretor de imóveis, com 125 vagas disponíveis. No caso de operador de telemarketing ainda há 20 vagas exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência).