Policiais militares de patrulha de moto do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Flamboyant 1, em Guaratinguetá.

A prisão aconteceu na tarde de sexta-feira (20), durante patrulhamento da PM. Com o suspeito, os policiais apreenderam 173 eppendorfs de cocaína, 209 pedras de crack e 13 porções de cocaína a vácuo, além de R$ 61 em dinheiro.