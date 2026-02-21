21 de fevereiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

PM prende homem por tráfico de drogas em bairro de Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas e dinheiro apreendidos pela PM em Guaratinguetá
Policiais militares de patrulha de moto do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Flamboyant 1, em Guaratinguetá.

A prisão aconteceu na tarde de sexta-feira (20), durante patrulhamento da PM. Com o suspeito, os policiais apreenderam 173 eppendorfs de cocaína, 209 pedras de crack e 13 porções de cocaína a vácuo, além de R$ 61 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

