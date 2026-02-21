Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, com cerca de meio quilo de maconha do tipo “flor”. A prisão ocorreu por volta de 20h de sexta-feira (20), na avenida Brasília, cruzamento com a avenida Presidente Campos Sales, no bairro Indaiá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Tinga, nas imediações do terminal rodoviário, policiais militares da Força Tática visualizaram um homem com uma mochila.