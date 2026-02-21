Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, com cerca de meio quilo de maconha do tipo “flor”. A prisão ocorreu por volta de 20h de sexta-feira (20), na avenida Brasília, cruzamento com a avenida Presidente Campos Sales, no bairro Indaiá.
Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Tinga, nas imediações do terminal rodoviário, policiais militares da Força Tática visualizaram um homem com uma mochila.
Ao notar a viatura da PM, o homem demonstrou nervosismo excessivo e tentou ocultar o rosto, motivando a abordagem.
Na busca pessoal, os policiais localizaram no interior da mochila aproximadamente 500 g de maconha tipo “flor”. Questionado, o homem alegou ter adquirido o entorpecente na cidade de São José dos Campos, pelo valor de R$ 2.300. Também foi apreendido um aparelho celular (iPhone 15).
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba.
Segundo a PM, a ação policial representou um prejuízo estimado em R$ 12 mil ao crime organizado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.