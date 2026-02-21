Um casal com mais de 1.300 porções de drogas foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, por volta das 21h10 de sexta-feira (20). Ambos os presos têm 32 anos. A prisão foi feita por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais).

Foram apreendidos diversas drogas prontas para a comercialização, sendo 421 invólucros de maconha, 353 pinos contendo cocaína e 590 pedras de crack, totalizando 1.364 porções de drogas.