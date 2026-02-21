21 de fevereiro de 2026
ZONA SUL

Casal com mais de 1.300 porções de drogas é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas na região sul de São José
Drogas apreendidas na região sul de São José

Um casal com mais de 1.300 porções de drogas foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, por volta das 21h10 de sexta-feira (20). Ambos os presos têm 32 anos. A prisão foi feita por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais).

Foram apreendidos diversas drogas prontas para a comercialização, sendo 421 invólucros de maconha, 353 pinos contendo cocaína e 590 pedras de crack, totalizando 1.364 porções de drogas.

Também foram encontrados R$ 427 em notas diversas, uma balança digital, materiais para o embalo e acondicionamento das drogas e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos.

