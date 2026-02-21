A Adani Defence & Aerospace e a Embraer consolidaram um acordo para viabilizar a produção dos jatos regionais E175 na Índia. A aeronave é a mais vendida da fabricante brasileira – 813 jatos entregues até o final de janeiro deste ano.

O documento foi assinado por Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, e por Jeet Adani, diretor da Adani Defence & Aerospace, na presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, durante viagem de Lula ao país asiático.