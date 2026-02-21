A Adani Defence & Aerospace e a Embraer consolidaram um acordo para viabilizar a produção dos jatos regionais E175 na Índia. A aeronave é a mais vendida da fabricante brasileira – 813 jatos entregues até o final de janeiro deste ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O documento foi assinado por Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, e por Jeet Adani, diretor da Adani Defence & Aerospace, na presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, durante viagem de Lula ao país asiático.
A Embraer disse que esse avanço representa um “passo significativo em relação ao memorando de entendimento inicial, assinado em janeiro de 2026, e faz parte de um plano mais amplo para desenvolver o programa de Aeronaves de Transporte Regional na Índia”. O memorando também reforça o aprofundamento das relações estratégicas entre os dois países.
Segundo a Embraer, o desempenho operacional do E175 está alinhado com a visão do programa de Aeronaves de Transporte Regional da Índia e com a próxima etapa de conectividade regional do país.
A parceria industrial tem como objetivo estruturar a produção do E175 na Índia. As duas empresas já trabalham em conjunto para avançar em todos os aspectos do memorando, incluindo oportunidades na fabricação de aeronaves, cadeia de suprimentos, serviços pós-venda, treinamento de pilotos e obtenção de encomendas que sustentem a proposta da linha de montagem final.
“A aviação regional é um dos pilares da expansão econômica. Com iniciativas como o programa UDAN ampliando a conectividade aérea nas cidades de médio e pequeno porte, é essencial fortalecer a aviação regional no país”, afirmou Jeet Adani. “Essa parceria também reforça as relações estratégicas entre Índia e Brasil, com a sinergia entre capacidades complementares dos dois países.”
“Estamos estruturando o segmento de jatos regionais na Índia. Esse é um passo importante rumo a uma aviação autossuficiente, capaz de reduzir as distâncias entre áreas urbanas e rurais, gerar empregos de alta qualificação e fortalecer a posição do país na indústria aeroespacial global”, afirmou Ashish Rajvanshi, presidente e CEO da Adani Defence & Aerospace.
“O E175 tem um histórico reconhecido de operação em rotas regionais de alta frequência em diversos mercados, e a Índia é um dos principais países em expansão nesse segmento”, disse Francisco Gomes Neto. “Esta assinatura representa um marco importante para a parceria, à medida que seguimos trabalhando em todos os aspectos relacionados à implantação da linha de montagem final no país, incluindo a obtenção de encomendas.”
Mercado.
Como um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo em termos de tráfego de passageiros, a Índia tem demanda estimada de ao menos 500 aeronaves na faixa de 80 a 146 assentos nos próximos 20 anos. Essa projeção reflete o aumento da necessidade de conectividade regional e de curta distância, impulsionada pelo uso de jatos menores e mais eficientes.
Com capacidade para até 88 passageiros, o E175 é particularmente adequado para atender mercados pouco explorados em cidades de pequeno e médio na Índia. Essas regiões continuam pouco atendidas por aeronaves maiores, e o E175 pode viabilizar novas rotas, ampliar a conectividade, assegurar operações confiáveis e acelerar a expansão da aviação regional.
À medida que o governo local intensifica os esforços para ampliar o acesso ao transporte aéreo, o E175 oferece uma solução comprovada e eficiente para o RTA, alinhada ao programa UDAN, que vem transformando a conectividade aérea em cidades de médio e pequeno porte na Índia.
A Adani Defence & Aerospace é a maior empresa privada integrada dos setores de defesa e aeroespacial da Índia, desenvolvendo capacidades essenciais em diversas áreas e avançando na produção nacional de aeronaves e veículos aéreos não tripulados (UAVs), alinhada às prioridades de segurança do país e às demandas internacionais.
Com o maior complexo de MRO do país e uma plataforma de treinamento de pilotos em rápida expansão, a Adani Defence fortalece toda a cadeia de valor da aviação na Índia. Seu portfólio diversificado inclui aeronaves, sistemas não tripulados, aviônicos, armamentos e soluções de apoio e manutenção, voltados ao desenvolvimento de capacidades de longo prazo e ao avanço da autonomia do país.
A Embraer tem uma presença consolidada na Índia, com cerca de 50 aeronaves e 11 modelos atualmente em operação nos segmentos comercial, de defesa e de aviação executiva.