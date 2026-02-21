Confusão em Caçapava terminou com um segurança ferido e o furto de um celular durante um evento no bairro Jardim Shangrilá, pela rua José Amaral Palmeira, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

De acordo com o registro, o trabalhador atuava como controlador de acesso na entrada e saída do evento quando viu um motociclista passar em alta velocidade, aparentando fugir de policiais. Para não atrapalhar a ação e evitar risco a terceiros, ele disse que apenas se afastou.