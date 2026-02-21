Confusão em Caçapava terminou com um segurança ferido e o furto de um celular durante um evento no bairro Jardim Shangrilá, pela rua José Amaral Palmeira, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.
De acordo com o registro, o trabalhador atuava como controlador de acesso na entrada e saída do evento quando viu um motociclista passar em alta velocidade, aparentando fugir de policiais. Para não atrapalhar a ação e evitar risco a terceiros, ele disse que apenas se afastou.
Segundo o boletim, seis homens que já haviam sido retirados anteriormente do evento por portarem substância entorpecente estavam do lado de fora e passaram a acusar o controlador de acesso de ter tentado “derrubar o motoboy”. Eles se aproximaram exaltados, questionando a conduta do trabalhador.
Diante da tensão, o comunicante afirmou que chamou outros seguranças que estavam no interior do evento. Ainda conforme o registro, os homens partiram para cima dele, houve revide e um dos envolvidos acabou atingido durante a briga.
O boletim relata que, no meio do tumulto, um dos baderneiros subtraiu o aparelho celular do trabalhador e fugiu com o objeto. Após o episódio, o segurança disse ter sofrido lesão ocular, mas ainda não havia realizado exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) até o momento do registro. O caso foi registrado para apuração e encaminhamentos cabíveis.