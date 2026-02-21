21 de fevereiro de 2026
Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder na zona norte de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Caminhão da coleta de lixo comum afundou na rua
Um caminhão de coleta de lixo que atende a Prefeitura de São José dos Campos afundou após o asfalto ceder na rua Santa Bárbara, no bairro Altos de Santana, região norte da cidade. O caso foi registrado por volta das 21h30.

Segundo a Prefeitura, o incidente ocorreu em um ponto onde a Sabesp realizou uma intervenção recente. Não houve feridos.

Equipes da Prefeitura foram ao local para sinalizar a área e coordenar a retirada do veículo, que foi concluída durante a madrugada deste sábado (21).

A Prefeitura informou que a Sabesp já foi notificada para realizar os reparos necessários no pavimento.

