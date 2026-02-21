O motociclista Reinaldo Barbosa de Almeida, de 46 anos, morreu após sofrer um acidente na noite de sexta-feira (20), na avenida Cônego João Maria Raimundo da Silva, no bairro São Lucas, em Taubaté. O óbito foi constatado no local pela equipe de socorro acionada para a ocorrência.
Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada às 19h18 e formalizada no plantão policial. A dinâmica do acidente será esclarecida com o andamento das apurações e eventuais laudos técnicos.
O boletim aponta que Reinaldo conduzia uma motocicleta e sofreu o acidente na via pública, no bairro São Lucas, nas imediações do Taubaté Shopping. Equipes de atendimento foram acionadas para o local, mas a vítima não resistiu.
A motocicleta ficou sob providências administrativas e o caso foi registrado para investigação dos fatos e das circunstâncias que antecederam o acidente.
As circunstâncias do acidente ainda dependem de apuração. Em ocorrências desse tipo, costumam ser analisados pontos como condições da via, sinalização, iluminação e possíveis fatores mecânicos, além do que for constatado por perícia, se requisitada.