O motociclista Reinaldo Barbosa de Almeida, de 46 anos, morreu após sofrer um acidente na noite de sexta-feira (20), na avenida Cônego João Maria Raimundo da Silva, no bairro São Lucas, em Taubaté. O óbito foi constatado no local pela equipe de socorro acionada para a ocorrência.

Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada às 19h18 e formalizada no plantão policial. A dinâmica do acidente será esclarecida com o andamento das apurações e eventuais laudos técnicos.