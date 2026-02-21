A Defesa Civil do Estado informou que o sábado (21) começou com registro de chuva fraca a moderada em pontos isolados do litoral sul paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao longo do dia, o sol vai predominar em todo o estado de São Paulo, favorecendo o aumento das temperaturas e máximas que podem chegar a 35°C no oeste paulista.