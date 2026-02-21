21 de fevereiro de 2026
CLIMA

Calor e umidade favorecem pancadas no Vale; litoral já tem chuva

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Defesa Civil
Núcleos de chuva vão começando a se intensificar na região do litoral
A Defesa Civil do Estado informou que o sábado (21) começou com registro de chuva fraca a moderada em pontos isolados do litoral sul paulista.

Ao longo do dia, o sol vai predominar em todo o estado de São Paulo, favorecendo o aumento das temperaturas e máximas que podem chegar a 35°C no oeste paulista.

A partir da tarde, a combinação de calor e umidade favorecem pancadas isoladas no território paulista que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No litoral, o transporte de umidade do oceano para o continente favorece chuvas persistentes, principalmente a partir da tarde podendo acumular volumes significativos.

Na manhã deste sábado (21), a Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte no litoral paulista, que começam a se intensificar na região do litoral sul com áreas de forte intensidade.

Os ventos que sopram do oceano devem manter o tempo chuvoso ao longo do dia, o que mantém o cenário de atenção na região para as próximas horas. Nas últimas três horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas cidades de Peruíbe (62 mm) e Iguape (49 mm).

