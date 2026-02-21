A Justiça decretou a prisão do pai investigado por estupro em Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. A decisão judicial autorizou prisão temporária por 30 dias e medidas urgentes após denúncia envolvendo uma adolescente de 16 anos.

O pai é investigado em procedimento cautelar, após representação do delegado de Monteiro Lobato, Reinaldo Checa Júnior, por suspeita de estupro de vulnerável e cárcere privado.