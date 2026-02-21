21 de fevereiro de 2026
JUSTIÇA

Pai investigado por estupr0 em Monteiro tem a prisão decretada

Por Jesse Nascimento | Monteiro Lobato
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Denúncia contra o pai envolve uma adolescente de 16 anos
Denúncia contra o pai envolve uma adolescente de 16 anos

A Justiça decretou a prisão do pai investigado por estupro em Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. A decisão judicial autorizou prisão temporária por 30 dias e medidas urgentes após denúncia envolvendo uma adolescente de 16 anos.

O pai é investigado em procedimento cautelar, após representação do delegado de Monteiro Lobato, Reinaldo Checa Júnior, por suspeita de estupro de vulnerável e cárcere privado.

Segundo a decisão, a prisão temporária foi fixada pelo prazo de 30 dias (por se tratar, em tese, de crime hediondo), podendo ser prorrogada por igual período, caso necessário, para garantir o avanço das investigações no inquérito.

O homem passou por exame no IML (Instituto Médico Legal) e foi levado para a delegacia de Caçapava. A filha também passou por exames e a Polícia Civil aguarda os laudos para dar continuidade ao inquérito policial.

O caso

Conforme consta nos autos, a adolescente relatou medo do genitor e disse que ele lhe dirigia “bobagens” e que já teria tocado nela “de forma estranha”. O procedimento também cita que a jovem apresentou sintomas físicos compatíveis com possível violência sexual, como dores abdominais e secreção genital.

A decisão judicial menciona ainda relatos de que o investigado manteria o portão da residência constantemente trancado, impedindo a saída da adolescente, das irmãs e da mãe, o que embasou a apuração por cárcere privado. O homem já cumpriu pena por homicídio.

Na decisão, o juiz aponta que a prisão temporária se mostra necessária diante dos relatórios juntados pela autoridade policial, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pela escola onde a vítima estuda, além da existência de indícios da participação do investigado nos crimes apurados.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, destacando a gravidade dos fatos narrados e o histórico de comportamento violento atribuído ao investigado.

