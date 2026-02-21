A Justiça decretou a prisão do pai investigado por estupro em Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. A decisão judicial autorizou prisão temporária por 30 dias e medidas urgentes após denúncia envolvendo uma adolescente de 16 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O pai é investigado em procedimento cautelar, após representação do delegado de Monteiro Lobato, Reinaldo Checa Júnior, por suspeita de estupro de vulnerável e cárcere privado.
Segundo a decisão, a prisão temporária foi fixada pelo prazo de 30 dias (por se tratar, em tese, de crime hediondo), podendo ser prorrogada por igual período, caso necessário, para garantir o avanço das investigações no inquérito.
O homem passou por exame no IML (Instituto Médico Legal) e foi levado para a delegacia de Caçapava. A filha também passou por exames e a Polícia Civil aguarda os laudos para dar continuidade ao inquérito policial.
O caso
Conforme consta nos autos, a adolescente relatou medo do genitor e disse que ele lhe dirigia “bobagens” e que já teria tocado nela “de forma estranha”. O procedimento também cita que a jovem apresentou sintomas físicos compatíveis com possível violência sexual, como dores abdominais e secreção genital.
A decisão judicial menciona ainda relatos de que o investigado manteria o portão da residência constantemente trancado, impedindo a saída da adolescente, das irmãs e da mãe, o que embasou a apuração por cárcere privado. O homem já cumpriu pena por homicídio.
Na decisão, o juiz aponta que a prisão temporária se mostra necessária diante dos relatórios juntados pela autoridade policial, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pela escola onde a vítima estuda, além da existência de indícios da participação do investigado nos crimes apurados.
O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, destacando a gravidade dos fatos narrados e o histórico de comportamento violento atribuído ao investigado.