Conversas mantidas ao longo do último ano revelam que a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, dizia ter o pressentimento de que “morreria cedo”. Em mensagens trocadas com uma amiga íntima, ela afirmava sonhar em acompanhar a formatura da filha, de 7 anos, mas demonstrava insegurança quanto ao próprio futuro.
O caso veio à tona após Gisele ser encontrada morta com um ferimento de arma de fogo no apartamento onde vivia com o marido, no Brás, região central de São Paulo. O tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, afirmou tê-la encontrado já sem vida na manhã de quarta-feira (18).
Em um dos diálogos, datado de 2025, a policial afirmou: “Não sei se duro até lá. Eu acho que duro mais cinco anos, mais tarde 36 ou 37 anos”. Ela tinha 32. A amiga, Karine Reis, relatou ter sonhado com a morte de Gisele e disse ter ficado preocupada. Na sequência das mensagens, a policial reforçou: “Eu tenho o pressentimento de que vou morrer cedo”.
Inicialmente, o caso foi registrado como suicídio. Posteriormente, passou a ser investigado como morte suspeita. A arma utilizada pertence ao marido, segundo informações já divulgadas.
O velório e o enterro ocorreram nesta sexta-feira (20), em Suzano, na Grande São Paulo. A despedida foi marcada por comoção e pedidos de esclarecimento. Familiares e amigos citaram episódios de conflitos no relacionamento e lembraram que Gisele havia sido recentemente promovida para atuar no TJM (Tribunal de Justiça Militar), conquista que comemorava.
Durante a cerimônia, parentes pediram que sejam analisadas imagens de câmeras de segurança do quartel onde ela trabalhava, além da identificação de quem comunicou a morte às autoridades. Também questionaram o desaparecimento de toalhas, roupas de cama e de um tapete do apartamento após o ocorrido. A investigação aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.