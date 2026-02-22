Conversas mantidas ao longo do último ano revelam que a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, dizia ter o pressentimento de que “morreria cedo”. Em mensagens trocadas com uma amiga íntima, ela afirmava sonhar em acompanhar a formatura da filha, de 7 anos, mas demonstrava insegurança quanto ao próprio futuro.

O caso veio à tona após Gisele ser encontrada morta com um ferimento de arma de fogo no apartamento onde vivia com o marido, no Brás, região central de São Paulo. O tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, afirmou tê-la encontrado já sem vida na manhã de quarta-feira (18).