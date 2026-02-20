O São José Basket perdeu por 102 a 93 para o Corinthians na noite desta sexta-feira (20), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, agora com 17 vitórias e 11 derrotas. Já o Corinthians chega a 20 triunfos, com oito derrotas até agora.
Na próxima rodada, o time da região joga contra o Mogi no domingo (22), a partir das 17h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Enquanto isso, o Timão joga apenas no dia 7 de março, em visita ao Pato, a partir das 18h.
O jogo
No primeiro período, o São José teve uma atuação desastrosa e errou tudo o que podia. Assim, o Corinthians dominou as ações abriu incríveis 22 pontos de vantagem, fechando o quarto inicial em 28 a 6.
No segundo quarto, ao menos o time da região conseguiu equilibrar um pouco mais as ações para tentar entrar de novo no jogo. Assim, passou a acertar melhor o passe, os arremessos e tirou parte da diferença em favor do Corinthians. Ao vencer o período por 31 a 27, diminuiu a vantagem do Timão para 18 pontos: 55 a 37.
Após o intervalo, o São José também voltou de forma avassaladora, tirando dez pontos nos primeiros minutos. E, com vitória de 31 a 18 no período, fechou o terceiro quarto perdendo por 73 a 68, cinco pontos de diferença.
Porém, nos últimos dez minutos, quando se esperava uma virada, os joseenses perderam o fôlego e o Corinthians voltou a abrir vantagem. Assim, a reação ficou comprometida e se consumou a derrota.