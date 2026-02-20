O São José Basket perdeu por 102 a 93 para o Corinthians na noite desta sexta-feira (20), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, agora com 17 vitórias e 11 derrotas. Já o Corinthians chega a 20 triunfos, com oito derrotas até agora.