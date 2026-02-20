A diretoria do Taubaté conseguiu nesta sexta-feira (20) na Justiça o cancelamento do leilão da sede social do clube e do estádio Joaquinzão. Inicialmente, o leilão havia sido autorizado em processo que envolve o atacante Claudivan dos Santos Bezerra, o Bambam, que teve passagens pelo Burro da Central nas temporadas de 2022 e 2024.

A decisão judicial refere-se ao primeiro período do atleta no Taubaté, quando foram discutidos pagamentos de diferenças salariais e direitos de imagem. No despacho, datado de 16 de janeiro, o juiz apontou que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação.