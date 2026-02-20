A diretoria do Taubaté conseguiu nesta sexta-feira (20) na Justiça o cancelamento do leilão da sede social do clube e do estádio Joaquinzão. Inicialmente, o leilão havia sido autorizado em processo que envolve o atacante Claudivan dos Santos Bezerra, o Bambam, que teve passagens pelo Burro da Central nas temporadas de 2022 e 2024.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A decisão judicial refere-se ao primeiro período do atleta no Taubaté, quando foram discutidos pagamentos de diferenças salariais e direitos de imagem. No despacho, datado de 16 de janeiro, o juiz apontou que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação.
Na ação inicial e diante da ausência de quitação dos valores devidos, a 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Taubaté determinou que o imóvel do clube seja utilizado como garantia do processo (penhora). Na mesma ação, o clube apresentou pedido contraposto, no qual sustenta que o atleta teria descumprido o contrato profissional ao se apresentar para treinamentos no Betim(MG) enquanto ainda mantinha vínculo contratual com o clube. Com base nessa alegação, o Taubaté requer o pagamento de R$ 2 milhões.
Agora, o clube emitiu uma nota no início da noite desta sexta, onde explica que conseguiu reverter o problema. "O Esporte Clube Taubaté informa que foi acolhida a impugnação apresentada nos autos em trâmite na Justiça do Trabalho, resultando no cancelamento do leilão anteriormente envolvendo a sede social do Clube e do estádio Joaquim de Morais Filho.
A decisão, técnica e bem fundamentada, reconhece a consistência jurídica das medidas adotadas, preserva o patrimônio institucional e assegura a continuidade das atividades sociais e esportivas. O Clube registra seu apreço pela atuação da Justiça do Trabalho, cuja postura reafirma o respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.
O Esporte Clube Taubaté agradece a atuação diligente e estratégica dos advogados Dr. Ricardo Vianna, Dr. Fernando Moreira, Dr. Hélio Marcondes, Dr. Fábio Antunes e Dr. Daniel Bueno, cuja dedicação foi essencial para o desfecho favorável", diz a nota.
Em 2021, o Taubaté já tinha vendido uma parte da sede social por R$ 1.682.118,98, através de um leilão judicial. E o valor, na época, foi usado para pagar dívidas trabalhistas.