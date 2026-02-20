A policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada morta com um disparo na cabeça dentro do apartamento onde morava, no Brás, região central de São Paulo. A arma utilizada no tiro pertence ao marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que afirma que a esposa cometeu suicídio.

O tenente-coronel já trabalhou em unidades da PM em São José dos Campos e Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp