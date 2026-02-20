A morte da jovem Lunara Santos, de 20 anos, causou comoção nesta segunda-feira (16). Ela lutava há cerca de um ano e três meses contra um sarcoma na perna, tipo raro de câncer que atinge ossos ou tecidos moles, mais comum nos membros inferiores.

Lunara morava no Assentamento Monte Alegre, na zona rural de Tamboril. Mesmo durante o tratamento, manteve-se próxima da música e da arte, áreas nas quais se destacava desde a adolescência. Recentemente, havia concluído o ensino médio.