A morte da jovem Lunara Santos, de 20 anos, causou comoção nesta segunda-feira (16). Ela lutava há cerca de um ano e três meses contra um sarcoma na perna, tipo raro de câncer que atinge ossos ou tecidos moles, mais comum nos membros inferiores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Lunara morava no Assentamento Monte Alegre, na zona rural de Tamboril. Mesmo durante o tratamento, manteve-se próxima da música e da arte, áreas nas quais se destacava desde a adolescência. Recentemente, havia concluído o ensino médio.
Talentosa e dedicada, a jovem atuava como cantora, tecladista e sanfoneira. Integrante da Banda Movimento Forrozeira, participou de apresentações em Tamboril e em cidades da região, conquistando reconhecimento do público pela presença de palco e entusiasmo.
Familiares e amigos a descrevem como sonhadora e determinada. Ao longo do tratamento, tornou-se exemplo de força para pessoas próximas. Lunara era sobrinha do vereador Moizés Santos, líder do governo na Câmara Municipal.
Nas redes sociais, multiplicaram-se mensagens de despedida e homenagens, ressaltando a sensibilidade artística e a coragem demonstrada pela jovem.
O sepultamento está marcado para esta terça-feira (17), às 17h, no cemitério de Tamboril, onde familiares, amigos e admiradores devem prestar as últimas homenagens.