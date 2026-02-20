20 de fevereiro de 2026
MACABRO

Mãe de 75 anos manteve corpo da filha em congelador por 20 anos

Por Da Redação | Ibaraki, Japão
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mãe de 75 anos manteve corpo da filha em congelador por 20 anos
Mãe de 75 anos manteve corpo da filha em congelador por 20 anos

Uma idosa de 75 anos foi presa após confessar que manteve o corpo da própria filha escondido em um congelador por cerca de 20 anos. O caso veio à tona nesta semana e causou forte repercussão.

O fato ocorreu na província de Ibaraki, no nordeste do Japão, próxima a Tóquio. A suspeita, identificada como Keiko Mori, se apresentou voluntariamente a uma delegacia acompanhada de um parente e admitiu ter ocultado o cadáver da filha, Makiko Mori, nascida em 1975.

Após o depoimento, a mulher levou os investigadores até a residência, onde os agentes encontraram os restos mortais dentro de um congelador profundo. O corpo estava vestido com camiseta e roupa íntima, ajoelhado e voltado para baixo. Havia sinais avançados de decomposição.

Segundo a polícia, uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. As autoridades informaram ainda que o eletrodoméstico teria sido adquirido anos atrás com o objetivo de ocultar o corpo, especialmente após o odor começar a se espalhar pela casa.

Keiko foi detida sob suspeita de abandono de cadáver, conforme previsto na legislação penal japonesa. A motivação para manter a morte da filha em segredo por duas décadas segue sob investigação.

