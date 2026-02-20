Uma idosa de 75 anos foi presa após confessar que manteve o corpo da própria filha escondido em um congelador por cerca de 20 anos. O caso veio à tona nesta semana e causou forte repercussão.

O fato ocorreu na província de Ibaraki, no nordeste do Japão, próxima a Tóquio. A suspeita, identificada como Keiko Mori, se apresentou voluntariamente a uma delegacia acompanhada de um parente e admitiu ter ocultado o cadáver da filha, Makiko Mori, nascida em 1975.