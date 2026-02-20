Uma idosa de 75 anos foi presa após confessar que manteve o corpo da própria filha escondido em um congelador por cerca de 20 anos. O caso veio à tona nesta semana e causou forte repercussão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O fato ocorreu na província de Ibaraki, no nordeste do Japão, próxima a Tóquio. A suspeita, identificada como Keiko Mori, se apresentou voluntariamente a uma delegacia acompanhada de um parente e admitiu ter ocultado o cadáver da filha, Makiko Mori, nascida em 1975.
Após o depoimento, a mulher levou os investigadores até a residência, onde os agentes encontraram os restos mortais dentro de um congelador profundo. O corpo estava vestido com camiseta e roupa íntima, ajoelhado e voltado para baixo. Havia sinais avançados de decomposição.
Segundo a polícia, uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. As autoridades informaram ainda que o eletrodoméstico teria sido adquirido anos atrás com o objetivo de ocultar o corpo, especialmente após o odor começar a se espalhar pela casa.
Keiko foi detida sob suspeita de abandono de cadáver, conforme previsto na legislação penal japonesa. A motivação para manter a morte da filha em segredo por duas décadas segue sob investigação.