Uma comerciante de 25 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (19), após horas desaparecida. A confirmação provocou comoção e revolta entre moradores, que acompanhavam as buscas desde o dia anterior.
O caso foi registrado no município de Independência. Conhecida como Santana, a jovem era proprietária de um bar bastante frequentado na cidade e tinha presença ativa na rotina da comunidade.
O desaparecimento mobilizou familiares e amigos, que recorreram às redes sociais para pedir informações que ajudassem a localizá-la. A população acompanhava o caso com apreensão enquanto as buscas eram realizadas.
Informações preliminares apontam que a comerciante teria sido levada na manhã do dia anterior ao corpo ser localizado. A confirmação da morte intensificou o clima de luto no município.
Comerciantes, clientes e pessoas próximas relataram choque diante da tragédia. O sentimento predominante, segundo moradores, é de incredulidade.
As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades policiais, que devem apurar a dinâmica dos fatos e identificar eventuais responsáveis.
Enquanto aguardam esclarecimentos, moradores se despedem de uma jovem que fazia parte do cotidiano da cidade.