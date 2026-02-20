Uma comerciante de 25 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (19), após horas desaparecida. A confirmação provocou comoção e revolta entre moradores, que acompanhavam as buscas desde o dia anterior.

O caso foi registrado no município de Independência. Conhecida como Santana, a jovem era proprietária de um bar bastante frequentado na cidade e tinha presença ativa na rotina da comunidade.