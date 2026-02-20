Um jovem preso em flagrante por matar o padrasto a facadas foi colocado em liberdade na tarde de quinta-feira (19), após passar por audiência de custódia. A decisão foi tomada pela Justiça menos de 24 horas depois do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na localidade de Boa Vista, no bairro Ponte Preta, nas proximidades de uma estação de tratamento, em Crateús. A vítima, Gilson Pereira da Silva, de 47 anos, foi atingida por cerca de nove golpes de faca e morreu dentro da própria casa. O crime foi registrado por volta das 21h de quarta-feira (18).