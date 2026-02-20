Um jovem preso em flagrante por matar o padrasto a facadas foi colocado em liberdade na tarde de quinta-feira (19), após passar por audiência de custódia. A decisão foi tomada pela Justiça menos de 24 horas depois do crime.
O caso ocorreu na localidade de Boa Vista, no bairro Ponte Preta, nas proximidades de uma estação de tratamento, em Crateús. A vítima, Gilson Pereira da Silva, de 47 anos, foi atingida por cerca de nove golpes de faca e morreu dentro da própria casa. O crime foi registrado por volta das 21h de quarta-feira (18).
Segundo informações da investigação, o suspeito se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil por volta das 22h20. Ele afirmou que atacou o padrasto ao presenciar agressões contra a mãe.
Policiais do Raio de Tamboril, que estavam na unidade atendendo outra ocorrência, seguiram até o endereço indicado e encontraram a vítima já sem sinais vitais. A faca utilizada no crime foi apreendida, e o corpo foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense.
O jovem foi autuado em flagrante por homicídio. Em depoimento, relatou ainda que teria aguardado nas proximidades da residência antes de entrar no imóvel.
Após permanecer detido, ele foi levado ao Fórum de Crateús para audiência de custódia, quando a Justiça concedeu liberdade. A defesa é feita pelo advogado Athila Bezerra. O caso continua sob investigação da Polícia Civil de Crateús.