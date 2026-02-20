Foragida do sistema prisional desde o ano passado, uma mulher conhecida como “Princesinha do Crime” foi presa na manhã desta sexta-feira (20) após uma sequência de furtos a farmácias. Outras duas pessoas também foram detidas na ação, e o trio acabou autuado em flagrante.
A prisão ocorreu na região do Campo Grande, na zona sul da capital paulista. Rafaela Sampaio Camorim estava foragida desde setembro de 2025, quando escapou do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, segundo apuração policial, ela teria sido resgatada por um casal armado que invadiu a unidade e rendeu vigilantes.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina quando recebeu a denúncia de furto em uma farmácia na Rua Sócrates. Funcionários relataram que duas mulheres recolhiam produtos das prateleiras enquanto um homem aguardava do lado de fora, dentro de um veículo.
Durante as buscas, os policiais localizaram o carro estacionado em frente a outro estabelecimento comercial. O trio foi abordado e, no interior do veículo, foram encontrados itens subtraídos. Conforme a investigação, um terceiro comércio também havia sido alvo do grupo.
Inicialmente, Rafaela e a comparsa, identificada como Jacquelyne Cordeiro de Lima, apresentaram nomes falsos e afirmaram que cometeram os furtos para quitar dívida com agiota. Já o motorista, Allysson Taylor de Guimarães Rodrigues, declarou que apenas oferecia carona às mulheres.
Na delegacia, no entanto, as duas admitiram suas verdadeiras identidades e revelaram que estavam usando dados falsos por estarem foragidas da Justiça. Representantes das farmácias estimaram prejuízo de cerca de R$ 980, principalmente em desodorantes e outros produtos de higiene.
O caso foi registrado no 99º Distrito Policial (Campo Grande). O trio permanece à disposição da Justiça e vai responder por furto e falsa identidade.