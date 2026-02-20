Foragida do sistema prisional desde o ano passado, uma mulher conhecida como “Princesinha do Crime” foi presa na manhã desta sexta-feira (20) após uma sequência de furtos a farmácias. Outras duas pessoas também foram detidas na ação, e o trio acabou autuado em flagrante.

A prisão ocorreu na região do Campo Grande, na zona sul da capital paulista. Rafaela Sampaio Camorim estava foragida desde setembro de 2025, quando escapou do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, segundo apuração policial, ela teria sido resgatada por um casal armado que invadiu a unidade e rendeu vigilantes.